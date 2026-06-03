حقيقة ادعاء سيدة اقتحام قوة أمنية منزلها وضبط زوجها دون حق بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائمة على النشر باقتحام قوة أمنية منزلها وضبط زوجها دون وجه حق بالبحيرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 مايو الماضي ووفقا لإجراءات مقننة، تم ضبط تشكيل عصابي يضم 3 عناصر "لهم معلومات جنائية“، من بينهم زوج القائمة على النشر، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات ”ما زالوا قيد الحبس".

وأمكن تحديد وضبط القائمة على النشر، وهي ربة منزل، مقيمة بالبحيرة، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب في محاولة لتمكين زوجها من الاستفادة من ذلك قضائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.