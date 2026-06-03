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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

كسر ذراع الزوج وإتلاف كاميرات المنزل.. تفاصيل مشاجرة عنيفة بالدقهلية

الواقعة
الواقعة

كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تعدى أحد الأشخاص على سيدة لفظياً وخلع ملابسه والإتيان بأفعال خادشة للحياء بالدقهلية.


 

بالفحص تبين وجود خلافات حول الجيرة "مُحرر بشأنها محضرين بتاريخ (15/4 ، 12/5)" بين طرف أول: (السيدة المشار إليها، وزوجها "مصاب بكسر بالذراع")، وطرف ثان: (عامل ، ونجليه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، لقيام الطرف الثانى بالتعدى على السيدة وزوجها بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية مما أدى لحدوث إصابة زوجها المنوه عنها، وقيامهم بإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بمنزلها وكسر البوابة الرئيسية للمنزل وقيام أحدهم بخلع ملابسه والإتيان بأفعال خادشة للحياء أمامها.


 

أمكن ضبط المشكو فى حقهم فى حينه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمن اخبار الحوادث الدقهلية

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