مدحت صالح يحيي حفلا غنائيا في الإسكندرية 30 يوليو

يحيي الفنان مدحت صالح، حفلا غنائيا يوم 30 يوليو الحالي في الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا تحت رعاية وزارة الثقافة.

ويقام حفل مدحت صالح، على مسرح سيد درويش، في دار أوبرا الإسكندرية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً، وذلك تحت قيادة المايسترو عمرو سليم.

مدحت صالح يتحدث عن ابنه

من ناحية أخرى تحدث الفنان مدحت صالح عن علاقته الفنية بابنه أدهم صالح، كاشفًا كواليس تعاونهما في أغنية «ناقصك إيه»، والتي جاءت فكرتها من أدهم نفسه، مؤكدًا أنه وافق على العمل فور الاستماع إلى اللحن، خاصة أنه يحرص دائمًا على دعم ابنه ومساندته في خطواته الفنية.

وأشار مدحت صالح، خلال تصريحاته لبرنامج "من إمبارح للنهارده" الذي تقدمه همسة إمام على إذاعة "ميجا إف إم"، إلى أن نجاح الأغنية أسعده كثيرًا، لافتًا إلى أن أكثر ما يميّز أدهم هو هدوؤه وعدم استعجاله للنجاح، وهو ما يعتبره من أهم الصفات التي تساعد أي فنان على الاستمرار.

كما تحدث عن الضغوط التي يواجهها أبناء الفنانين، موضحًا أنهم يخوضون تجاربهم تحت رقابة ومقارنات مستمرة، الأمر الذي يجعلهم أكثر قلقًا وحذرًا في اختياراتهم، مؤكدًا أن أدهم يفضل التمهل في خطواته الفنية وتقديم أعمال يقتنع بها قبل طرحها للجمهور.

وأعرب مدحت صالح عن سعادته بحب الجمهور لصوت أدهم وتقديره له كمطرب مستقل، بعيدًا عن كونه نجل فنان معروف، مؤكدًا أن إصراره على النجاح وتطوير نفسه من الأمور التي يعتز بها كثيرًا.

وعن مفهوم الحظ في النجاح، أوضح أنه لا يؤمن بالاعتماد على الحظ وحده، مشددًا على أن الاجتهاد والعمل المستمر والاستماع إلى تجارب موسيقية متنوعة هي عوامل أساسية لأي فنان يسعى لتقديم أعمال ناجحة ومختلفة.

وفي سياق آخر، أكد مدحت صالح أنه لا يزال يعتبر نفسه ضيفًا على عالم التمثيل، مشيرًا إلى أن هدف الفنان في النهاية هو إسعاد الجمهور بعيدًا عن المقارنات أو المنافسات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أنه يولي أهمية كبيرة لرأي ابنه أدهم في أعماله، ويتقبل ملاحظاته وانتقاداته بصدر رحب، حتى وإن كانت قاسية في بعض الأحيان.