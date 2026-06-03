الداخلية تكشف حقيقة واقعة تهديد ربة منزل باستخدام صاعق كهربائي في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات من شقيق طليقها لقيامه بالتعدى على والدها بإستخدام "صاعق كهربائى" وتهديده بالقتل ومنعها من رؤية نجلتها رغم حصولها على حكم بحضانتها ، والزعم بعدم قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ الحكم المشار إليه.

بالفحص تبين وجود خلافات عائلية بين طرف أول: (الشاكية ) طرف ثان: المشكو فى حقهما (طليقها، شقيقه) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وصدور حكم قضائى خلال شهر إبريل 2025 لصالح الشاكية بحضانة نجلتها "المقيمة طرف والدها".. وخلال شهر ديسمبر 2025 نشبت مشاجرة بين (خالى الشاكية) و(شقيق طليق الشاكية، وعمه) أمكن ضبطهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فى حينه ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تبين قيام الأجهزة الأمنية بتجهيز عدد من المأموريات لتأمين محضر التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر للشاكية بحضانة نجلتها وتعذر تنفيذ الحكم لعدة أسباب أبرزها (عدم حضور الشاكية، غلق العين، عدم وجود الطفلة بالعين).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.