تراجع مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أغلقت بورصة الكويت تعاملات بداية الأسبوع، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشراتها، حيث تراجع مؤشرها العام بنحو 46.67 نقطة بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 8617.85 نقطة، إذ جرى تداول نحو 246 مليون سهم عبر 17 ألفا و271 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 58.4 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 97.61 نقطة بنسبة 1.10% ليصل إلى مستوى 8756.31 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 144 مليون سهم من خلال 9312 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 23.7 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الأول بنحو 38.23 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 9035.64 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 102 مليون سهم عبر 7959 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 34.6 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 130.29 نقطة بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 10070.37 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 108 ملايين سهم عبر 6191 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 17.9 مليون دينار كويتي.

وكانت شركات "مواشي" و"الخصوصية" و"فنادق" و"سينما" و"وربة كبيتل" الأكثر ارتفاعا، بينما كانت شركات "خليج ت" و"الخليجي" و"الكوت" و"امتيازات" و"تجارة" الأكثر انخفاضا.