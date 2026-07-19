أفادت وسائل إعلام محلية في المكسيك بالعثور على ما يمكن وصفة بمقبرة وجريمة مرعبة.

وقالت وسال الإعلام أنه تم العثور على 10 جثث بينهم رئيس بلدية سابق في ولاية زاكاتيكاس المكسيكية.

وذكرت بأن الضحايا بدت عليهم آثار عنف، وعُثر على بعض الجثث معلقة على جسر، فيما أكدت الحكومة الفيدرالية تعزيز الانتشار الأمني في المنطقة، متعهدة بعدم إفلات المسؤولين من العقاب.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارتا الصحة والزراعة في المكسيك أنهما تحققان في تفش واسع النطاق لمرض منقول عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة مرتبط بخس (آيسبيرج)، وهو نوع من الخضروات يُزرع في المكسيك ويباع في مطاعم (تاكو بيل).

وقالت هيئة (كوفبريس) المكسيكية المعنية بالرقابة الصحية وهيئة (سيناسيكا) المعنية بسلامة الأغذية والزراعة إنهما شكلتا فريق عمل فني مشتركا للتحقيق في الأمر واتخاذ تدابير وقائية.

وأشارت الهيئتان إلى أن الفريق أجرى عمليات تفتيش وتحليلات لتتبع المنشأ “ذات طابع وقائي بحت… وتهدف إلى التخفيف من أي مخاطر صحية محتملة”.

وأعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن حوالي 100 حالة دخول إلى المستشفى لأشخاص أصيبوا بمرض السيكلوسبوريا، وهو عدوى طفيلية يمكن أن تسبب إسهالا حادا وأعراضا معوية أخرى، بعد تناول خس مقطع في مطاعم تاكو بيل في ولايات إنديانا وكنتاكي وميشيجان وأوهايو ووست فرجينيا.

وأعلنت شركة (تيلور فارمز) الجمعة، وهي مورد للخس مقره في كاليفورنيا، وشركة (سيسكو)، وهي أكبر شركة توزيع للأغذية في الولايات المتحدة، أنهما بدأتا سحب خس (آيسبيرج) المستورد من وسط المكسيك، بناء على المعلومات التي قدمتها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وحذرت وزارتا الصحة والزراعة المكسيكيتان في بيانهما من أن “التحقيق لا يزال جاريا، ومن المهم التأكيد على أن تحديد بلد منشأ المنتج من خلال التتبع لا يؤكد في حد ذاته أن التلوث حدث في المكسيك”.