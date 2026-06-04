أثناء سعيه على أكل عيشه.. وفاة سائق من المنوفية في حادث انقلاب تريلا بنطاق محافظة البحيرة

سادت حالة من الحزن بين ابناء مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية عقب وفاة سائق اثناء خروجه علي أكل العيش اثناء تواجده علي طريق أم سعاد التابعة لمحافظة البحيرة.

وتلقي الأهالي خبر وفاة السائق احمد حسين القاصد ابن مدينة سرس الليان بحالة من الحزن حيث كان يعمل سائقا علي سيارة نصف نقل محملة بالطماطم وانقلبت عليه سيارة تريلا محملة بالقمامة علي طريق السادات شبين الكوم أمام قرية أم سعاد في نطاق محافظة البحيرة.

وتم نقل جثمانه إلي مستشفي كوم حمادة بمحافظة البحيرة حيث انتظرت أسرته انتهاء الاجراءات لدفنه في مقابر الأسرة في مدينة سرس الليان في محافظة المنوفية.

وشهد طريق السادات شبين الكوم أمام قرية أم سعاد في نطاق محافظة البحيرة انقلاب سيارة تريلا محملة بالقمامة علي سيارة أخري محملة بالطماطم وأخري ملاكي مما أدي إلي وفاة سائق السيارة المحملة بالطماطم ابن محافظة المنوفية.