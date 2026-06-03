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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد المدفن الصحي بكفر داود لمتابعة انتظام سير العمل

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية
مروة فاضل

تابع اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية جولته الميدانية الموسعة بنطاق مركز ومدينة السادات لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات التنموية والخدمية لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، رافقه خلالها المهندس محمد شاهين مدير عام مشروعات وسط الدلتا بالهيئة العامة للطرق والكباري ،  ممدوح صالح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات ،  وليد سالم مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام.  

وتفقد محافظ المنوفية المدفن الصحي بكفر داود لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على آليات التشغيل ومدى الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية بمنظومة المخلفات الصلبة ، والذى تم  إنشائه بأحدث المعايير التكنولوجية والمواصفات الفنية والبيئية وذلك لإستيعاب كافة تراكمات القمامة من المقالب والوحدات المحلية بنطاق المحافظة ، وإستفسر المحافظ عن الإجراءات المتبعة في عمليات التجميع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات ، وتابع  آلية العمل بغرفة التحكم بالميزان ، وأطلع على سجل الموازين والرسوم والبيان اليومي  بإجمالي الواردات من المراكز ، ووجه المحافظ بتوزيع مساعدات عينية وبونات مواد غذائية مجانية لعمال ومشرفي المدفن دعماً لهم.

وأكد أن الدولة تولى اهتماما كبيراً بتطوير منظومة النظافة وإدارة المخلفات بما يحقق الحفاظ على البيئة والصحة العامة، موجها ًبضرورة الالتزام الكامل بمعايير السلامة المهنية والاشتراطات البيئية، والمتابعة الدورية لأعمال التشغيل لضمان استدامة المنظومة وتحقيق أقصى استفادة منها.

فيما تفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتوسعة " صينية طملاى" ، واستفسر عن نسب التنفيذ وآلية العمل ، للمساهمة في توسعة الطريق والحد من الاختناقات المرورية كونها منطقة هامة وحيوية .

وخلال جولته ،  تفقد محافظ المنوفية أعمال رصف وتطوير طريق ( كفر داوود – السادات بطول 10كم 2 ،  باستثمارات 126 مليون جنيه ، ضمن المشروعات المسندة للهيئة العامة للطرق والكباري ، حيث تم الانتهاء من أعمال الرصف النهائية لمسافة تقارب الـ 4كم2  ، وجاري إستكمال أعمال وضع طبقة الأساس  تمهيداً لأعمال الرصف النهائية.

كما تفقد محافظ المنوفية أعمال تركيب أعمدة إنارة جديدة بطريق كفر داود – السادات بإجمالي 27 عامود ، وذلك ضمن خطة  المحافظة  الشاملة لرفع كفاءة شبكة الإنارة العامة وتحسين مستوى السلامة والأمان ، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية  والارتقاء بمستوى الخدمات ، ووجه المحافظ بتسريع وتيرة الأعمال والالتزام الكامل بكافة المواصفات والمعايير الفنية ، مع المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة وتحقيق الاستفادة الكاملة.

وفي خط سير جولته ، أجرى محافظ المنوفية حواراً مع عدد من المواطنين أثناء صرفهم السلع التموينية المدعمة من أحد منافذ توزيع الخدمة للاطمئنان عن مدى توافر السلع ومستوى الخدمة المقدمة.

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