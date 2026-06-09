سقوط هليكوبتر أمريكية بالقرب من مضيق هرمز.. نيران إيرانية أم عطل فني؟

سقطت طائرة هليكوبتر حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي بالقرب من مضيق هرمز أمس الاثنين، و تم إنقاذ طاقمها المكون من فردين بسلام، بحسب ما كشفه مصدران مطلعان.



وأضاف المصدران اليوم الثلاثاء أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الطائرة قد أسقطت بنيران إيرانية أم تعرضت لعطل فني أم واجهت مشكلة أخرى، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز".

و تمثل هذه الحادثة أول خسارة لمروحية أباتشي في هذا النزاع.

و تستخدم القوات الأمريكية مروحيات أباتشي، إلى جانب طائرات مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper، ومقاتلات F/A-18 وF-35، ضمن جهود مكثفة تقودها القيادة المركزية لمواجهة ما تصفه بإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز أمام معظم حركة الملاحة التجارية.

وكانت إيران قد أسقطت نحو 30 طائرة مسيّرة من طراز "ريبر”"، في حين خسر الجيش الأميركي عدداً محدوداً من الطائرات المقاتلة بنيران معادية أو صديقة منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.