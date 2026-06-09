قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة تشن حربا على "أدعياء الطب" وتغلق 12 ألف منشأة مخالفة
ضابط استخبارات أمريكي سابق: إيران تعقد المشهد.. وواشنطن ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز
الأهلي يفتح خزائنه.. عموته على أعتاب القلعة الحمراء باتفاق تاريخي
نائب ترامب: نقترب من تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني
لا للمجازفة.. تصريحات مثيرة من نادر السيد عن منتخب مصر وكأس العالم
سجل حافل بالإنجازات.. ماذا قدم المغربي حسين عموتة المرشح لتدريب الأهلي؟
بعد قرار مد العمل في المكاتب.. ما المقصود بتصديق المستندات من الخارجية؟
يا لها من تجربة.. مارتن لورانس يشارك صورًا من الأهرامات ويوجه رسالة لمصر
101 حالة.. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا
بشرة خير.. انخفاض أسعار اللحوم الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 9 يونيو
مندوب إيران بالأمم المتحدة: المباحثات مع واشنطن مستمرة للتوصل إلى الاتفاق النهائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نائب ترامب: نقترب من تسوية طويلة الأمد للملف النووي الإيراني

جي دي فانس- نائب الرئيس الأمريكي
جي دي فانس- نائب الرئيس الأمريكي
هاجر رزق

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إن هناك بعض الملفات التي تتباين فيها مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد فانس أن التطورات التي شهدتها الأشهر الماضية أوجدت فرصة للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أوضح فانس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد بإمكانية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع إيران بشأن برنامجها النووي، معتبرا أن هذا التقدير "صحيح ومبرر" في ضوء المسار الحالي للمفاوضات.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن نجاح أي اتفاق لا يعتمد على النصوص المكتوبة فحسب، بل على القدرة على التحقق من التزام طهران بتنفيذ تعهداتها على أرض الواقع. وأضاف أن أحد أبرز أوجه القصور في الاتفاق النووي السابق كان غياب آلية تفتيش ورقابة كافية تضمن عدم تطوير إيران لسلاح نووي.

وأكد فانس أن الولايات المتحدة ستواصل عمليات التحقق والمتابعة على المدى الطويل إذا تم التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن إيران لا ترغب في استمرار الحرب لأنها لا تخدم مصالحها، وأنها تطرح حالياً "أموراً جدية" على طاولة المفاوضات.

وأضاف أن التوصل إلى اتفاق يتم التحقق من تنفيذه بشكل كامل سيشكل "إنجازاً كبيراً للشعب الأمريكي"، في إشارة إلى الآمال المتزايدة داخل الإدارة الأمريكية بإمكانية التوصل إلى تفاهم دائم يحد من التوتر المرتبط بالملف النووي الإيراني.

الرئيس الأمريكي البرنامج النووي تسوية ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

1000 جنيه| هبوط سريع يضرب سعر الذهب في مصر

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة الحكومة للتحول إلى الدعم النقدي

1600 جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل خطة التحول إلى الدعم النقدي وموعد التطبيق

مرتبات يونيو

بعد قرار الحكومة.. موعد صرف مرتبات يونيو 2026 وتفاصيل الزيادة الجديدة

زيادة المعاشات 2026

رسميًا أول يوليو.. صرف النسبة السنوية لزيادة المعاشات 2026

مستشفى مطروح العام

المصيف تحول لمأساة .. مصرع طفل سقط من الطابق السادس في مطروح

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كل ما تريد معرفته عن الكارت الموحد الجديد

الدكتور مصطفى مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة رأس السنة الهجرية بالقانون

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم

يفقد أكثر من 3300 جنيه في أسبوعين.. مفاجأة بسعر الجنيه الذهب اليوم

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

سفير فنزويلا بالقاهرة يطلع "الجامعة العربية" على مستجدات الأوضاع في بلاده

جانب من المضبوطات

267 ألف قرص مخدر.. تعاون سعودي إماراتي يُسقط شبكة تهريب ضخمة للمخدرات

نتنياهو وسموتريتش

أزمة في إسرائيل.. إيران تشعل الخلافات بين نتنياهو ووزراء اليمين

بالصور

هتخسر كتير لو ماخدتوش.. فوائد غير متوقعة لفيتامين سي

فيتامين سي
فيتامين سي
فيتامين سي

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟.. خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية
كيف تتعاملين مع الزوج كثير الانتقاد؟ خطوات ذكية للحفاظ على العلاقة الزوجية

بدء العرض الخاص لفيلم «الكراش» بحضور أبطاله وعدد من نجوم الفن

فيلم الكراش
فيلم الكراش
فيلم الكراش

أسوأ وجبة إفطار ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون شعور

تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر
تحذير من الخبراء.. أسوأ وجبة إفطار قد ترفع الكوليسترول وتضر القلب دون أن تشعر

فيديو

عامل دليفري

حولت له الفلوس وسابت له المرتبة.. نهاية غير متوقعة لقصة فتاة مع عامل توصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إما القاهرة أو الفوضى!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: ميثاق الأثر في فلسفة الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

المزيد