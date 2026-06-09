مندوب إيران بالأمم المتحدة: المباحثات مع واشنطن مستمرة للتوصل إلى الاتفاق النهائي

أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني استمرار تبادل وجهات النظر بين طهران وواشنطن للتوصل إلى نص نهائي للاتفاق، معربا عن أمله في إنجاز العملية قبل نهاية يونيو الجاري.



ونقلت وكالة "تسنيم" عن إيرواني قوله إن "تبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة مستمر بهدف الوصول إلى النص النهائي للاتفاق"، مشيرا إلى أن الجانبين "يتبادلان الآراء والمقترحات عبر باكستان" في إطار الجهود الرامية إلى بلورة الصيغة النهائية

وأضاف: "لم نتوصل بعد إلى النص النهائي، لكننا نواصل العمل والمتابعة من أجل تحقيق ذلك".

وردا على سؤال لمراسل وكالة "أسوشيتد برس" بشأن ما إذا كانت هذه العملية ستُستكمل قبل نهاية الشهر الجاري، قال إيرواني: "نأمل ذلك، نأمل ذلك".

و أشار المندوب الإيراني إلى أن وقف إطلاق النار الحالي "شامل ويغطي المنطقة بأسرها، بما في ذلك لبنان"، معربا عن اعتقاده بأن "جميع الأطراف عادت إلى الالتزام بوقف إطلاق النار"، بعد التصعيد الأخير.