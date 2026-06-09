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مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارتين للاحتلال على جنوب لبنان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مقتل 7 أشخاص وإصابة 18 آخرين في غارتين للاحتلال على جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

قتل سبعة أشخاص وأصيب 18 آخرون، اليوم، في غارتين للإحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان.


وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن غارة الكيان الإسرائيلي على مدينة صور قرب مركز الصليب الأحمر أسفرت عن 5 قتلى و8 جرحى، 4 منهم مسعفون في الصليب الأحمر.

وأضاف البيان أن غارة الكيان الإسرائيلي على بلدة المروانية التابعة لقضاء صيدا أدت إلى مقتل شخصين أحدهما طفل وإصابة 10 آخرين من بينهم 4 سيدات.

وفي وقت سابق من اليوم، قتل سبعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح في غارة للكيان الإسرائيلي على بلدة زفتا التابعة لقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي إلى 3637 قتيلا و11188 جريحا.

غارتين لبنان صور الصليب الأحمر قتلى

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