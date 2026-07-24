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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوروندي تهزم المغرب في البطولة الأفريقية للطائرة للناشئين بالإسكندرية

منتخب بوروندي للناشئين تحت 18
منتخب بوروندي للناشئين تحت 18
رباب الهواري

حقق منتخب بوروندي للناشئين تحت 18 سنه الفوز على منتخب المغرب بثلاثة أشواط دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات البطولة الأفريقية للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي يستضيفها نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026.

وأقيمت البطولة تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وسط مشاركة عدد من المنتخبات الأفريقية.

وجاءت نتائج الأشواط لصالح منتخب بوروندي كالتالي:

* الشوط الأول: 25-16.
* الشوط الثاني: 25-21.
* الشوط الثالث: 27-25.

وكان المنتخب المغربي قد خسر مباراته الأولى في البطولة أمام منتخب نيجيريا بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تعرض منتخب بوروندي للهزيمة في الجولة الأولى أمام منتخب مصر بالنتيجة نفسها.

وتتواصل منافسات البطولة وسط أجواء تنافسية قوية بين المنتخبات المشاركة، في إطار السعي للتتويج بلقب البطولة القارية

اخبار الرياضة كرة الطائرة منتخب بوروندي

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