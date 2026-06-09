سفير فنزويلا بالقاهرة يطلع "الجامعة العربية" على مستجدات الأوضاع في بلاده

عقد سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، ويلمر عمر باريينتوس فرنانديز، اجتماعاً مثمراً مع مديرة شؤون الأمريكتين في جامعة الدول العربية، زبيدة الزياني، لعرض لمحة عامة مفصلة عن الوضع السياسي والاقتصادي في فنزويلا.

وقالت السفارة الفنزويلية في القاهرة إن خلال جلسة العمل، اتفق السفير باريينتوس فرنانديز والمديرة الزياني على الأهمية الاستراتيجية لمواصلة تعزيز آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت الزياني عن امتنان جامعة الدول العربية العميق لفنزويلا لدعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية.

وبحسب البيان، سلط الممثل الدبلوماسي الفنزويلي الضوء على مستوى التنسيق الممتاز الذي تحقق مع الأمين العام المنتهية ولايته، أحمد أبو الغيط، الذي تنتهي ولايته على رأس المنظمة متعددة الأطراف رسمياً هذا الشهر.

كما أعرب السفير للمدير زياني عن تطلعات الحكومة الفنزويلية الكبيرة لمواصلة وتعزيز العلاقات والتعاون الثنائي.

وتوقع رئيس البعثة الفنزويلية فترة عمل مثمرة لترسيخ وتعميق العلاقات بين فنزويلا وجامعة الدول العربية خلال السنوات الخمس المقبلة.