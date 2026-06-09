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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترض طائرة مسيرة أُطلقت من اليمن

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة أُطلقت من الأراضي اليمنية بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات.


واعترض سلاح الجو الإسرائيلي الطائرة التي تعد الأولى منذ نحو شهرين حيث دوت صفارات الإنذار في إيلات عند الساعة 00:03 بالتوقيت المحلي، قبل أن تعلن قيادة الجبهة الداخلية بعد نحو 13 دقيقة انتهاء الخطر والسماح للسكان بمغادرة المناطق المحصنة.

وذكرت التقارير الإسرائيلية أن الهجوم يعد الثاني الذي ينفذه الحوثيون خلال أقل من 24 ساعة، بعدما أُطلقت في وقت سابق صواريخ من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، ما أدى إلى تفعيل منظومات الإنذار في عدة مناطق.

وأعلن الحوثيون عن حظر الملاحة الإسرائيلية بشكل كامل في مياه البحر الأحمر على خلفية استئناف الضربات بين إيران وإسرائيل.

جيش الإحتلال الإسرائيلي طائرة مسيرة الأراضي اليمنية إيلات صفارات الإنذار الجبهة الداخلية

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