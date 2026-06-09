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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تعلن ارتفاع تكاليف ‌الوقود لشركات الطيران 78%

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت وزارة ‌النقل الأمريكية، أن تكاليف ‌الوقود لشركات الطيران الأمريكية المخصصة لنقل ‌الركاب قفزت 78 بالمئة في شهر أبريل الماضي لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار مقارنة بنفس ⁠الشهر ⁠من ‌العام الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود.

وذكرت الوزارة في تقرير شهري أن تكاليف ​الوقود لشركات ​الطيران زادت ⁠26 بالمئة مقارنة بشهر مارس، ‌واستهلكت ‌شركات الطيران وقودا ​أقل بمقدار 2.6 بالمئة في أبريل، ​مقارنة بالشهر السابق.

وأوضحت أن تكلفة الجالون الواحد من الوقود ‌في أبريل بلغت 4.11 دولار، بزيادة 1.81 دولار عن أبريل من العام الماضي (2025).

وكان قطاع الطيران العالمي خفض توقعاته لأرباح 2026 إلى نحو النصف جراء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، حيث توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل أكثر ‌من 370 شركة طيران تشكل نحو 85 بالمئة من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي  أن يبلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع 23 مليار دولار ‌في 2026، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات سابقة بلغت نحو 41 مليار دولار.

الوقود شركات الطيران الركاب الشرق الأوسط التداعيات الاقتصادية

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