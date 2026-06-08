الاتحاد الأوروبي يعلن عن حزمة مساعدات لمصر بقيمة 20 مليون يورو

اعتمد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، حزمة مساعدات ثانية بقيمة 20 مليون يورو لصالح مصر.

وقال الاتحاد الأوروبي، إن هذا القرار يُظهر الأهمية التي يوليها لعلاقاته مع مصر، في ظل سياق إقليمي شديد التقلب، حيث يرفع هذا القرار إجمالي دعم مرفق السلام الأوروبي لمصر إلى 40 مليون يورو منذ عام 2024.

وأوضح البيان، أنه بعد دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ عام 2004، وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر عام 2024 إعلانًا مشتركًا بشأن شراكة استراتيجية شاملة، مما عزز علاقتهما بالتركيز على 6 محاور: “العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمارات، الهجرة والتنقل، الأمن، التركيبة السكانية ورأس المال البشري”.

وأكد أن هذا القرار يعكس تنامي التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لا سيما في ضوء الحوار الأمني والدفاعي الأول بين الاتحاد الأوروبي ومصر الذي عُقد في 31 مارس 2026 في القاهرة.