جوزيف عون للإسرائيليين: لن تحققوا أهدافكم في لبنان.. وشرط واحد يمنع لقائي بنتنياهو

وجّه الرئيس اللبناني جوزيف عون، نداءً علنياً نادراً إلى الحكومة والشعب الإسرائيليين،وذلك في مقابلة مع شبكة CNN، قائلاً إن الحل العسكري "لن يوفر لكم الأمن والأمان" لسكان شمال إسرائيل.

وأضاف عون: "نحن مستعدون، وراغبون، وملتزمون. هل أنتم كذلك؟ إن كنتم كذلك، فلنجلس ونتحاور".

وتابع: "لقد سئمنا الوضع، ونريد أن نعيش بسلام"، مضيفاً أن الشعب اللبناني "يستحق أن يعيش بسلام وكرامة، ويستحق ألا يرى بيوته تُدمّر كل خمس إلى عشر سنوات".

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية، قال عون: "بإمكانهم غزو البلاد بأكملها، وتسويتها بالأرض، لكنهم لن يتمكنوا أبداً من تحقيق هدفهم".

وأكد أنه لن يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، والذي وصفه بأنه سيكون اتفاقاً لعدم الاعتداء وليس اتفاق سلام شامل.