قاليباف يتوعد واشنطن: إيران ستكسر الحصار البحري الأمريكي على موانئها

أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، يوم الاثنين أن إيران ستُفشل الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها، مُلقيًا باللوم جزئيًا على القيود البحرية في التصعيد العسكري الأخير في المنطقة، وفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن قاليباف قوله: "سنحوّل الحصار البحري - الذي يُعد جريمة حرب وجزءًا من مؤامرة العدو - إلى هزيمة أخرى لهم من خلال تخطيط شامل".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في وقت سابق من اليوم بأن الحصار الأمريكي، الذي فُرض في أبريل، سيظل ساريًا "بكامل قوته" حتى التوصل إلى اتفاق سلام نهائي بين البلدين المتحاربين.

وصرح ترامب بأن الحصار منح واشنطن نفوذًا أكبر على إيران من الضربات العسكرية، ووصف قاليباف القيود يوم الاثنين بأنها انتهاك لوقف إطلاق النار المؤقت، وأعرب عن انعدام ثقته بالجانب الأمريكي.

قال قاليباف أيضاً إن على إيران الجمع بين العمليات العسكرية والدبلوماسية لتحقيق أهدافها.

ونقلاً عن وكالة تسنيم، قال قاليباف: "الخيار ليس بين الحرب والمفاوضات، بل يجب أن نخوض الحرب عندما يحين وقتها، ونتفاوض عندما يحين وقتها".