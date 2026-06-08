لا أملك خيارا.. عون: مستعد للاستمرار في ​المفاوضات​ مع ​إسرائيل​ برعاية أمريكية

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون​، يوم الاثنين، استعداده للاستمرار في ​المفاوضات​ مع ​إسرائيل​ برعاية أمريكية، لانه لا يملك خيارا آخر، "واحاول الاستفادة من الرغبة الشخصية للرئيس ترامب لانهاء هذا الصراع".

وأضاف الرئيس اللبناني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، أنه يعول على ترامب وفريقه لاحداث خرق، وقد فعلنا ذلك خلال اليومين الماضيين وكانت مفاوضات شاقة تمكنا من خلالها من تحقيق خرق كبير وهو وقف اطلاق النار في مقابل انسحاب ​حزب الله​ من جنوب الليطاني.

وأشار عون، إلى أن الأولوية في الوقت الحالي، هي إبرام اتفاق عدم اعتداء او اتفاق امني او غيره، مضيفا أنه "فيما يتعلق باتفاق السلام فنحن جزء من المبادرة العربية التي تم طرحها العام 2002 ونحن ملتزمون بها.

وقال إنه لا يمكن الانتقال من اول نقطة الى آخر نقطة مباشرة، بل يجب المرور بخطوات عديدة، والخطوة الوسطية هي انهاء حالة العداء بين ​لبنان​ وإسرائيل . واكد انه لا يمكن ان يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ في الوقت الحالي.