لتذهب وحيدا.. ترامب يكشف تفاصيل تهديده لنتنياهو من استمرار الهجوم ضد إيران

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقناة 12 العبرية، عن مضمون مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضرورة وقف جيش الاحتلال ضرباته ضد إيران.

تحذيرات ترامب لنتنياهو

وأوضح ترامب قائلا "قلتُ لبيبي أن يتوخى الحذر، وكانت إسرائيل قد بدأت بالفعل بالهجوم على إيران، وتمكنتُ من تقليص حجم الهجوم".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 اليوم (الاثنين) بأنه خلال مكالمته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية المتوترة، حذره من أنه إذا تصاعدت الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق، فقد يجد نفسه وحيدًا في مواجهة الإيرانيين.

وأشار ترامب: "قلتُ لبيبي، عليك أن تكون حذرًا جدًا فيما تفعل، لأنك قد تجد نفسك وحيدًا في مواجهة إيران قريبًا جدًا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه طلب من نتنياهو، خلال مكالمته معه الليلة الماضية، عدم التعليق على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وانتهت المكالمة دون نتيجة واضحة، ولم يُفصح نتنياهو عما قرره.

وقال من استمعوا إلى المكالمة إنهم شعروا أن ترامب قد نجح في كسب بضعة أيام إضافية لنتنياهو.

ولاحقًا، أجرى نتنياهو مشاورات مع قادة المؤسسة الدفاعية، ثم عاد ليُبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقراره شنّ هجوم على إيران.

وصف ترامب ما حدث بعد ذلك قائلًا: "أبلغنا الإسرائيليون بآخر المستجدات في وقت متأخر جدًا.. كانوا في طريقهم بالفعل إلى إيران.. تمكنتُ من تقليص حجم الهجوم".

وفي الكواليس، أشار ترامب إلى أن خمس دول من المنطقة، تُشارك في جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، طلبت منه الضغط على نتنياهو لوقف الهجمات والمضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق.

وأضاف ترامب: "اتصل بنا الإيرانيون هذا الصباح وأبلغونا أنهم لن يشنّوا أي هجمات أخرى على إسرائيل. طلبوا منا إبلاغ إسرائيل بوقف الهجمات.. اتصلتُ بنتنياهو وأجبرته على التوقف".

وأكد ترامب في حديث مع قناة "نيوز 12" أنه لا يزال يعتقد أنه بصدد التوصل إلى اتفاق، وأن إيران مهتمة بتوقيعه. كما قال إنه يعتقد أن مثل هذا الاتفاق سيكون اتفاقًا جيدًا.