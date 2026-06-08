الاحتلال الإسرائيلي يعلن فتح معابر قطاع غزة.. غدا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إعادة فتح المعابر المؤدية إلى قطاع غزة غدا، بعد إغلاقها إثر إطلاق إيران صواريخ.

وصرح منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق (COGAT): "بناءً على تقييم الوضع العملياتي ورفع القيود الأمنية في إسرائيل، تقرر إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، اعتباراً من الغد لدخول المساعدات الإنسانية تدريجياً إلى قطاع غزة".

وأضاف منسق أعمال الحكومة في المناطق أن معبر رفح بين غزة ومصر سيُعاد فتحه أيضاً "لحركة محدودة للأفراد في كلا الاتجاهين".

تواصل الدولة المصرية جهودها المكثفة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، عبر الدفع بقوافل المساعدات الإنسانية من أمام بوابة معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، بالتزامن مع استمرار استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين للعلاج داخل المستشفيات المصرية.

وشهد محيط معبر رفح تفويج قافلة «العزة 209» المحملة بالمساعدات الإنسانية، والتي تضم شحنات غذائية وطبية تحمل شعارات منظمات دولية، إلى جانب مساعدات مقدمة عبر الهلال الأحمر المصري، بإجمالي يقترب من 300 طن تشمل مواد غذائية وطبية ولحوم صدقات بمناسبة عيد الأضحى.