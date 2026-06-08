جيش الاحتلال يزعم مقتل 3 قيادات من حركة الجهاد الإسلامي في غزة

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بشن هجمات على وسط قطاع غزة أسفرت عن القضاء على ثلاثة من كبار عناصر حركة الجهاد.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن القتلى هم: محمد عطية حسن أبو عفش - رئيس قسم الهندسة والتخصصات؛ فرحات زهير فرحات حرارة - نائب رئيس قسم الهندسة؛ وعبد الله الله رياض مسعود قدوم - قائد فرقة المدفعية المضادة للدبابات في شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أسفرت غارات إسرائيلية يوم الاثنين عن استشهاد خمسة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وفقًا لمسؤولين في المستشفيات.

وأفاد مستشفى ناصر باستشهاد شخصين في خان يونس جنوب قطاع غزة صباح الاثنين، بينما أسفرت غارة أخرى عن استشهاد ثلاثة أشخاص في جباليا شمال القطاع، بينهم جاد سليمان، طفل يبلغ من العمر ثماني سنوات، وفقًا لمستشفى الشفاء كما أصيب عدد من الأشخاص بجروح.