ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72 ألفا و971 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,971 شهيدا، و173,128 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الأحد، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 10 شهداء، و36 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 اكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 961 شهيدا، وإجمالي الإصابات إلى 3,020، فيما جرى انتشال 782 جثمانا.

وأوضحت، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.