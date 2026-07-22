قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجراء قوي من تامر عاشور ضد إحدى المنصات الرقمية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل حول انتقال رودري إلى ريال مدريد
ميسرة بكور: إيران تحمل عداوة للدول العربية وتواصل الاعتداء على الخليج
مدبولي: اتفاقية تطوير 1800 غرفة وجناح فندقي تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
وزير الطيران يبحث مع شركة إنجليزية تطوير تقنيات أجهزة المحاكاة لأكاديمية التدريب
محافظ دمياط: نتابع بشكل دوري ملف «حياة كريمة» لتحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية
عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم
استثمارات باكستانية مرتقبة في «اقتصادية قناة السويس».. تفاصيل لقاء «عبد العاطي» و«دار»
ماذا بعد مد مهلة التقديم؟.. تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم
الحارس المكسيكي أوتشوا يعلن اعتزاله كرة القدم
مد فترة تقديم رياض الأطفال بجميع المحافظات حتى 31 يوليو
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يزف البشرى بشأن هيثم حسن

هيثم حسن
هيثم حسن
علا محمد

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انتقال اللاعب هيثم حسن إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب عامر في منشوره:"هيثم حسن لاعبا في ليفربول لمدة ٤ سنوات قادمة".


وكانت قد كشفت صحيفة Takagazete التركية أن نادي طرابزون سبور أعاد فتح ملف التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان قد وضعه ضمن اهتماماته منذ صيف العام الماضي.

هيثم حسن 
وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات التي قدمها هيثم حسن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، أعادت اللاعب إلى دائرة اهتمام إدارة النادي التركي، التي تواصل متابعة موقفه تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه هذا الصيف.

ويحظى هيثم حسن باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي، في ظل تألقه اللافت مع ريال أوفييدو، وهو ما يجعل المنافسة على التعاقد معه مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة.

فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق نادي ليفربول الإنجليزي هيثم حسن الدولي المصري هيثم حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 ..تفاصيل عاجلة بشأنهم قبل أيام من إعلان النتيجة

اجتماع رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

شريف إكرامي وزوجته

شريف إكرامي يلفت الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام مع زوجته بعد الاعتزال|شاهد

طالبات الأزهر

بقرار من المجلس الأعلى.. الأزهر يستعد لتطبيق نظام البكالوريا في المرحلة الثانوية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي يكشف معنى “قُرّة العين" في القرآن

تصفيات المؤهله لدولة التلاوة

الأوقاف تعلن انطلاق التصفيات المركزية لمسابقة "دولة التلاوة" وتحدد مواعيد وضوابط المشاركة

مفتي الجمهورية يستقبل قاضي قضاة فلسطين

مفتي الجمهورية: القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين الأولى.. وتتطلب موقفًا ثابتًا

بالصور

زوجة مسلم بالأسود.. والمطرب: "أخونك إزاي وأنا معايا غزال"

زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته
زوجة مسلم تثير الجدل بفستان ملفت برفقته

عمرو دياب يطرح حبيتِك.. تعرف على تفاصيل الألبوم

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

بتكلفة 30 مليون جنيهاً.. محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية وقسم الأطفال الداخلي بمستشفى فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل
أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بفستان الحمل

فيديو

باسكال مشعلاني

باسكال مشعلاني تطرح «كيفك اليوم» عبر يوتيوب والمنصات الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد