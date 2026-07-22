فرج عامر يزف البشرى بشأن هيثم حسن

أعلن المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن انتقال اللاعب هيثم حسن إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب عامر في منشوره:"هيثم حسن لاعبا في ليفربول لمدة ٤ سنوات قادمة".



وكانت قد كشفت صحيفة Takagazete التركية أن نادي طرابزون سبور أعاد فتح ملف التعاقد مع الدولي المصري هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما كان قد وضعه ضمن اهتماماته منذ صيف العام الماضي.

هيثم حسن

وأشارت الصحيفة إلى أن المستويات التي قدمها هيثم حسن، خاصة خلال الفترة الأخيرة، أعادت اللاعب إلى دائرة اهتمام إدارة النادي التركي، التي تواصل متابعة موقفه تمهيدًا لإمكانية التحرك لضمه هذا الصيف.

ويحظى هيثم حسن باهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي، في ظل تألقه اللافت مع ريال أوفييدو، وهو ما يجعل المنافسة على التعاقد معه مفتوحة خلال الأسابيع المقبلة.