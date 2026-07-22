هيثم حسن يشعل الميركاتو الأوروبي.. مارسيليا يدخل السباق وأندية إنجليزية وإسكتلندية تترقب .. ايه الحكاية

لم يعد اسم هيثم حسن مجرد موهبة مصرية واعدة في الملاعب الإسبانية بل تحول إلى أحد أبرز اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات الصيفية بعدما نجح جناح منتخب مصر في استثمار مشاركته المميزة بكأس العالم 2026 لفتح أبواب عدد من كبار الأندية الأوروبية.

وبات اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا على أعتاب خطوة جديدة في مسيرته الاحترافية مع دخول أولمبيك مارسيليا الفرنسي رسميًا على خط المفاوضات في وقت تتواصل فيه المنافسة مع أندية أخرى تسعى لحسم الصفقة قبل انطلاق الموسم الجديد.

مارسيليا يبحث عن وريث جرينوود

يبدو أن إدارة أولمبيك مارسيليا وضعت هيثم حسن ضمن أولوياتها لتعويض الرحيل المرتقب للجناح الإنجليزي ماسون جرينوود الذي ترك فراغًا هجوميًا كبيرًا داخل الفريق الفرنسي.

وبحسب تقارير صحفية فرنسية فإن المدير الفني الجديد برونو جينيسيو طلب التعاقد مع جناح يمتلك السرعة والمهارة والقدرة على صناعة الفارق في المواجهات الفردية وهي الصفات التي وجدها في الدولي المصري بعد متابعته خلال بطولة كأس العالم.

وتؤكد التقارير أن مسؤولي مارسيليا أعدوا قائمة مختصرة من المرشحين إلا أن هيثم حسن يحتل موقعًا متقدمًا فيها بفضل قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي إلى جانب صغر سنه وخبراته المتزايدة في الملاعب الأوروبية.

كأس العالم غيّر مستقبل اللاعب

مثلت بطولة كأس العالم 2026 نقطة التحول الأكبر في مسيرة هيثم حسن فالجناح المصري قدم مستويات مميزة بقميص منتخب مصر وأظهر شخصية كبيرة أمام منتخبات قوية ليصبح أحد أبرز الوجوه الصاعدة في البطولة.

هذا الظهور اللافت لم يمر مرور الكرام داخل أندية أوروبا حيث بدأت كشافات الأندية الكبرى في متابعة اللاعب عن قرب بعدما أثبت امتلاكه الإمكانات التي تؤهله للعب في مستوى أعلى.

ويرى متابعون أن المونديال منح هيثم حسن فرصة لم تكن لتتكرر بسهولة بعدما انتقل من لاعب يتألق في الدوري الإسباني إلى اسم متداول داخل دوائر التعاقدات في فرنسا واسكتلندا وإنجلترا.

ميزة تفاوضية تمنح مارسيليا الأفضلية

إحدى النقاط التي قد تسهل انتقال هيثم حسن إلى الدوري الفرنسي تتمثل في وضعه التعاقدي فاللاعب يتبقى في عقده مع ريال أوفييدو عام واحد فقط وهو ما يمنح الأندية الراغبة في ضمه فرصة للتفاوض مقابل قيمة مالية أقل مقارنة بما كان سيحدث لو كان عقده طويل الأمد.

ويدرك مارسيليا أن الوقت الحالي قد يكون الأنسب لحسم الصفقة قبل دخول منافسين جدد وارتفاع القيمة السوقية للاعب بصورة أكبر.

سيلتك يراقب.. وأندية أخرى تتابع

ورغم تقدم مارسيليا في سباق التعاقد مع اللاعب فإن الطريق لا يبدو ممهدًا أمام النادي الفرنسي فبحسب تقارير بريطانية يواصل سيلتك الاسكتلندي متابعة موقف هيثم حسن بعدما وضعه ضمن أولويات تدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتسعى إدارة النادي الاسكتلندي لاستغلال خبرة اللاعب الأوروبية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي خاصة بعد التغييرات التي شهدتها قائمة الفريق هذا الصيف.

كما ارتبط اسم اللاعب خلال الفترة الماضية باهتمام عدد من الأندية الإنجليزية ما يعكس حجم المنافسة المنتظرة على ضمه.

أرقام تؤكد تطوره

واصل هيثم حسن تقديم مستويات مستقرة مع ريال أوفييدو خلال الموسم الماضي وشارك في 38 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في صناعة ثلاثة أهداف إلى جانب مساهمته الكبيرة في الجانب الهجومي للفريق.

ورغم أن أرقامه التهديفية لا تعكس كامل تأثيره داخل الملعب فإن أسلوب لعبه القائم على المراوغة وصناعة المساحات والربط بين الخطوط جعله يحظى بإعجاب العديد من المدربين.

خطوة جديدة في مسيرة المصريين بأوروبا

في حال انتقال هيثم حسن إلى أولمبيك مارسيليا فإنه سينضم إلى قائمة اللاعبين المصريين الذين حملوا راية الكرة المصرية في الدوريات الأوروبية الكبرى كما سيخوض تحديًا جديدًا داخل أحد أكثر الأندية جماهيرية في فرنسا.

ويبدو أن صيف 2026 سيكون نقطة مفصلية في مسيرة اللاعب بعدما تحولت عروض الاهتمام إلى مفاوضات حقيقية ليصبح مستقبله مرهونًا بالعرض الذي يلبي طموحاته الرياضية ويمنحه فرصة الاستمرار في التطور على أعلى مستوى.

ومع استمرار الميركاتو يبقى اسم هيثم حسن واحدًا من أكثر الأسماء العربية تداولًا في الصحافة الأوروبية في انتظار حسم وجهته الجديدة بعد أن فتح له مونديال 2026 أبوابًا كانت تبدو بعيدة قبل أشهر قليلة.