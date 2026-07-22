صراع أوروبي ثلاثي على ضم هيثم حسن

دخل الدولي المصري هيثم حسن، جناح ريال أوفييدو الإسباني، دائرة اهتمام عدد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

هيثم حسن

ووفقًا لتقارير تركية، يتنافس كل من مارسيليا الفرنسي، وسيلتك الاسكتلندي، وطرابزون سبور التركي على التعاقد مع اللاعب، في ظل تألقه اللافت خلال البطولة العالمية.

وأشارت التقارير إلى أن الشرط الجزائي في عقد هيثم حسن مع ريال أوفييدو يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني، وهو ما قد يحسم وجهته خلال الميركاتو حال قرر أحد الأندية تفعيل الشرط.