سيلتيك الاسكتلندي يفتح خط المفاوضات مع هيثم حسن

بدأ نادي سيلتك الاسكتلندي في فتح المفاوضات مع نجم المنتخب الوطني ونادي ريال أفييدو الإسبانى هيثم حسن، خلال الميركاتو الصيفي الجارى.



وحسب ما ذكرته صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية، فإن سيلتك بصدد تقديم عرض مالي إلى بقيمة 8 مليون يورو إلى نادي ريال أفييدو للحصول على خدمات هيثم حسن في الصيف الحالي.

وأوضحت أن ريال أفييدو لن يقبل بالتخلى عن خدمات النجم المصري إلا بعد الحصول على قيمة الشرط الجزائي المبرم في عقد هيثم حسن والذي يقدر بنحو 12 مليون يورو.

وتألق هيثم حسن مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، الذي خرج الفراعنه منها بالدور ثمن النهائي عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتبجة 2-3.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير صحفية أشارت إلى وجود اهتمام من جانب نادى أوليمبك مارسيليا الفرنسي بالتعاقد مع النجم المصري هيثم حسن.



ويرتبط هيثم حسن بعقد مع نادي ريال أفييدو ممتد حتى شهر يونيو من العام القادم 2027.