شلل في إسرائيل.. نفتالي بينيت: نتنياهو عاجز أمام غزة ولبنان وإيران

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، هجوما لاذعا ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو؛ بعد الهجمات السيبرانية التي شنها نشطاء من طهران، أمس، إلى جانب الهجوم الصاروخي الإيراني ضد تل أبيب.

نتنياهو عاجز أمام غزة ولبنان وإيران

وقال بينيت: "ستُذكر الساعات الأربع والعشرون الماضية في تاريخ دولة إسرائيل كبداية لتطبيع الهجمات الإلكترونية من إيران"، بحسب ما أفادت به صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

وأضاف بينيت: "نتنياهو عاجز عن اتخاذ موقف حاسم على أي جبهة، لا في غزة، ولا في لبنان، ولا في إيران. لماذا؟؛ لأنه لا يمكن اتخاذ موقف حاسم عندما يشلّ التحالف حركة البلاد".

وفي سياق متصل، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للقناة 12 العبرية، عن مضمون مكالمته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول ضرورة وقف جيش الاحتلال ضرباته ضد إيران.

تحذيرات ترامب لنتنياهو

وأوضح ترامب: "قلتُ لـ بيبي أن يتوخى الحذر، وكانت إسرائيل قد بدأت بالفعل بالهجوم على إيران، وتمكنتُ من تقليص حجم الهجوم".

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة 12 اليوم الإثنين، بأنه خلال مكالمته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية المتوترة، حذره من أنه إذا تصاعدت الهجمات الإسرائيلية إلى حرب واسعة النطاق؛ فقد يجد نفسه وحيدًا في مواجهة الإيرانيين.

وواصل ترامب: "قلتُ لـ بيبي، عليك أن تكون حذرًا جدًا فيما تفعل، لأنك قد تجد نفسك وحيدًا في مواجهة إيران قريبًا جدًا".