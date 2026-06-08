تصعيد دبلوماسي جديد.. بن غفير يهاجم إيطاليا بعد فتح تحقيق حول أسطول غزة

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، إعلان إيطاليا عن بدء تحقيق معها بشأن فيديو نشره يُظهر إهانة ناشطين شاركوا في أسطول غزة الشهر الماضي.

وقال: "إسرائيل ليست كبش فداء لعصابة من مؤيدي الإرهاب الكاذبين الذين يختلقون الافتراءات والأكاذيب ضد مقاتلينا".

وأضاف: "أنا غير مكترث بهذا النوع من التحقيقات، وسأظل أقف بكل فخر إلى جانب مقاتلينا".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي لوكالة “رويترز”، بأن المدعين العامين الإيطاليين قد وضعوا “بن غفير” قيد التحقيق؛ بسبب مقطع فيديو نشره يُظهر إذلال النشطاء الذين كانوا جزءاً من أسطول غزة، الشهر الماضي.