مفاجأة دبلوماسية.. مسؤول إيراني يتوقع اتفاقًا مع واشنطن قبل نهاية يونيو

قال السفير أمير سعيد إيرفاني، مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة وإيران "تتبادلان وجهات النظر للوصول إلى اتفاق" عبر باكستان.

وأضاف إيرفاني، في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس” بعد كلمته في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن أفغانستان اليوم الإثنين: "لم نتلقَّ وثيقة نهائية، لكننا نسعى جاهدين للحصول عليها".

وأعرب عن أمله أن يتم التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة بنهاية شهر يونيو الجاري.

وشدد على أن وقف إطلاق النار شامل وينطبق على المنطقة، بما فيها لبنان، وهو ما ترفضه إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تعهد، اليوم الإثنين، بأن إسرائيل ستواصل قصف مقاتلي حزب الله اللبناني، رغم تراجعها عن شن المزيد من الضربات مع إيران.

وقال إيرفاني: "أعتقد أن جميع الأطراف عادت إلى وقف إطلاق النار".