267 ألف قرص مخدر.. تعاون سعودي إماراتي يُسقط شبكة تهريب ضخمة للمخدرات

أعلنت السلطات السعودية، يوم الاثنين أنه بالتعاون مع الإمارات، تم إسقاط شبكة ضخمة لتهريب 267.300 قرص إمفيتامين مخدر.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية العميد طلال بن عبدالمحسن بن شلهوب، إنه وبناءً على المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات، أسهمت معلومات قدّمتها وزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة لمكافحة المخدرات إلى الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إحباط محاولة تهريب (267.300) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر.

وأضاف المتحدث باسم الداخلية السعودية، أنه بالتعاون القائم مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بدولة الإمارات العربية المتحدة في متابعة وضبط المواد المخدرة، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس مستوى التكامل والتنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين في مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأكد بن شلهوب أن المملكة مستمرة في متابعة النشاطات الإجرامية التي تستهدف أمنها وشبابها بالمخدرات، والتصدي لها وإحباط مخططاتها، والقبض على المتورطين فيها، بما يسهم في حماية المجتمعات من آفة المخدرات.