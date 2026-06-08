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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احذروا نظام الطيبات.. بيان عاجل من الصحة السعودية بشأن الأنظمة الغذائية غير العلمية

الصحة السعودية
الصحة السعودية
قسم الخارجي

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين بيانا بشأن اتباع البعض نظاما غذائيا غير مثبت علميا بدلا من العلاجات الطبية الموصوفة من الأطباء.

السعودية تحذر من نظام الطيبات

 وحذرت وزارة الصحة السعودية، من اتباع أي نظام غذائي غير مثبت علميًا أو استخدامه بديلًا عن العلاجات الطبية الموصوفة دون إشراف مختص، من بينها ما يُدعى بـ"نظام الطيبات"، مؤكدةً أن ذلك قد يعرّض الأفراد لمضاعفات صحية خطيرة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وأضافت الصحة السعودية، في بيان أن التحذير يأتي في ضوء رصد حالات صحية تأثرت بعد إيقاف الإنسولين أو أدوية السكري استنادًا إلى توصيات مرتبطة بأنظمة غذائية متداولة والاستعاضة بها عن الأدوية الموصوفة أو خفض جرعاتها بما يشمل علاجات الأمراض المزمنة، دون الرجوع إلى الطبيب المختص.

وأوضح البيان، أن هذه الحالات استدعت بعض الحالات التدخل في أقسام الطوارئ والتنويم في العناية المركزة، نتيجة الارتفاع الشديد في مستويات سكر الدم أو الإصابة باضطرابات مرض السكري.

ونوهت الصحة السعودية في بيانها، بأن تصنيف الأطعمة بصورة مطلقة إلى "نافعة" و"ضارة" أو استبعاد مجموعات غذائية أساسية دون مبرر طبي، قد يؤدي إلى نقص العناصر الغذائية الضرورية للجسم، محذّرةً من الترويج للإفراط في السكريات أو الدهون المشبعة باعتباره خيارًا آمنًا للجميع.

وأكدت أن النمط الغذائي الصحي يقوم على التوازن والتنوع، من خلال الإكثار من الخضراوات، وتناول الفواكه بكميات مناسبة، واختيار الحبوب الكاملة، وتنويع مصادر البروتين، والحد من السكريات المضافة والمشروبات المحلّاة والدهون المشبعة والملح.

في نفس السياق، دعت الصحة السعودية، كل من أوقف علاجًا موصوفًا أو خفّض جرعته إلى مراجعة طبيبه وعدم انتظار ظهور المضاعفات، مع أهمية استشارة الطبيب وأخصائي التغذية المعتمدين قبل اتباع أي نظام غذائي ذي أهداف علاجية وذلك حفاظًا على صحة المجتمع.

احذروا نظام الطيبات نظام الطيبات الصحة السعودية الأنظمة الغذائية الغير علمية السعودية تحذر من نظام الطيبات

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