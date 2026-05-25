"الصحة السعودية" توصي ضيوف الرحمن باستخدام المظلات وشرب المياه باستمرار للوقاية من الإجهاد الحراري

دعت وزارة الصحة السعودية، ضيوف الرحمن إلى اتخاذ التدابير الوقائية التي تسهم في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، وأشعة الشمس خصوصًا في أوقات الذروة.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - أن الوقاية من الإجهاد الحراري يبدأ من استخدام المظلات أثناء التنقل، وشرب كميات كافية من المياه والسوائل، وتجنب المشي لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس المباشرة، داعيةً إلى التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي أو طلب المساعدة من الفرق الطبية في حال الشعور بأي من هذه الأعراض.

وفي السياق، فعّلت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطتها التشغيلية الخاصة بيوم التروية، وذلك ضمن منظومة ميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الإسعافية ورفع كفاءة الاستجابة في المشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها، بما يضمن مواكبة كثافة حركة الحجاج وتوافدهم إلى مشعر منى.