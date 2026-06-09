حريق هائل في لندن يتسبب في إغلاق خطوط السكك الحديدية

اندلع حريق هائل مساء الاثنين في مركز لإعادة التدوير في شارع "لاندمان واي" بمنطقة بيرموندسي جنوب شرق لندن، مما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان تسببت في حجب سماء العاصمة.



وهرعت 15 سيارة إطفاء ونحو 100 إطفائي من محطات "ديبتفورد"، و"أولد كينت رود"، و"غرينيتش" والمناطق المجاورة لإخماد النيران المشتعلة في تلال من النفايات، بحسب قناة روسيا اليوم.

كما استعانت فرق الإنقاذ بمعدات متخصصة شملت سلمين هيدروليكيين بطول 32 مترا لمكافحة الحريق من الأعلى.

وأكد قادة الإطفاء أن العمل سيستمر حتى صباح اليوم التالي للسيطرة الكاملة على هذا الحادث الممتد.

وتسبب الحريق القريب من خطوط السكك الحديدية البريطانية في إغلاق جميع الخطوط بين محطتي "لندن بريدج" و"دارتفورد"، وأعلنت شركة "ناشونال ريل" و"ثيمزلينك" عن إلغاء وتحويل الرحلات حتى الساعة 8:45 مساء (بالتوقيت المحلي) على الأقل.

وحثت فرقة الإطفاء الجمهور على تجنب المنطقة، ونصحت السكان بإغلاق الأبواب والنوافذ بسبب الدخان الكثيف، ورش المياه على الجمر المتطاير قرب منازلهم، والاتصال بالطوارئ فورا في حال اشتعال أي شيء.

وأكدت السلطات عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن، في حين تستمر طواقم الطوارئ في العمل بالموقع، ولا يزال سبب الحريق قيد التحقيق.