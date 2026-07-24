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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاعب الزمالك السابق: معتمد جمال نجح في أداء مهامه رغم الصعوبات

الزمالك
الزمالك

أكد خالد متولي، لاعب نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال بذل مجهودًا كبيرًا خلال فترة عمله مع الفريق، مشيرًا إلى أنه نجح في أداء مهامه رغم الظروف الصعبة التي أحاطت بالنادي.

وقال خالد متولي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، إن معتمد جمال يستحق الإشادة على ما قدمه مع الزمالك، بعدما تعامل مع العديد من التحديات الفنية والإدارية، وواصل العمل من أجل الحفاظ على استقرار الفريق.

وأضاف أن عامل الوقت لا يصب في مصلحة الزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد، مؤكدًا أن المدرب الجديد سيكون أمام مهمة كبيرة خلال فترة الإعداد، من أجل تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة في وقت قصير.

واختتم لاعب الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح المرحلة المقبلة يتطلب استغلال فترة الإعداد بأفضل صورة، حتى يتمكن الفريق من الظهور بمستوى قوي والمنافسة على جميع البطولات في الموسم الجديد.

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