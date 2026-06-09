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101 حالة.. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

101 حالة.. الكونغو الديمقراطية تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس إيبولا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت الكونغو الديمقراطية، اليوم، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس "إيبولا" المؤكدة إلى 101 حالة، وأن وجود الجماعات المسلحة لا يزال يعيق جهود مكافحة المرض في ‌أكثر المقاطعات تضررا.


وذكرت حكومة الكونغو الديمقراطية أنه تم تسجيل 35 حالة إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من بينها 10 وفيات، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة إلى 550 حالة، وإجمالي عدد الوفيات المؤكدة إلى 101 حالة.

وسجلت هذه الحالات في 17 منطقة صحية في مقاطعة إيتوري، بالإضافة إلى سبع مناطق صحية في مقاطعة كيفو الشمالية ومنطقة صحية واحدة في كيفو الجنوبية.

وأفاد التقرير الخاص بوضع التفشي بأن وجود الجماعات المسلحة في دجوجو وإيرومو ومامباسا- وكلها في إيتوري- لا يزال "يحد من وصول المساعدات الإنسانية إلى العديد من المناطق ‌الصحية المتضررة أو المعرضة للخطر".

وأُعلن عن تفشي السلالة "بونديبوجيو" من "إيبولا" منتصف الشهر الماضي، إلا أن المسؤولين في الكونغو الديمقراطية أفادوا منذ ذلك الحين بأنها ظلت غير مكتشفة لأسابيع، مما أدى إلى عجز السلطات الصحية عن السيطرة عليها.

إيبولا الكونغو الديمقراطية وفيات فيروس مكافحة المرض

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