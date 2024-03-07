بعد عطل فيسبوك.. خلل يضرب "لينكد إن" ويؤثر على آلاف الحسابات

تعرض موقع لينكد إن LinkedIn التابع لشركة مايكروسوفت الأمريكية، مساء أمس، لعطل مفاجئ مما منع آلاف المستخدمين من الوصول إلى حساباتهم، وفقا لموقع تتبع انقطاع الخدمات Down detector.

وتلقي الموقع المتخصص، أكثر من 48000 بلاغ عن انقطاع الخدمة المتعلقة بالشبكة الاجتماعية التي تركز على الأعمال، فيما أكدت "لينكد إن" عبر حسابها الرسمي على منصة إكس: إن بعض المستخدمين ربما يواجهون مشكلات وأنها تعمل على حلها سريعا".

خلل تقني يضرب موقع لينكد إن بعد 24 ساعة من عطل فيسبوك



وقد أثر الخلل الفني على مئات آلاف من مستخدمي المنصة المملوكة لشركة مايكروسوفت، مما جعلهم غير قادرين على الوصول إلى حسابات "لينكد إن" الخاصة بهم عبر تطبيق الهاتف أو موقع الويب التابع للخدمة.

وأوضح بعض المتأثرين بالعطل، أنهم عند استخدام تطبيق "لينكد إن"، ظهرت لهم رسالة تخبرهم بوجود "خطأ ما"، وفي غصون ساعة أكدت شركة "لينكد إن"، على إن خدمتها عادت إلى العمل بعد انقطاع قصير أثر على آلاف المستخدمين حول العالم.

يذكر أن الخلل المفاجي الذي ضرب خدمة "لينكد إن"، يأتي بعد 24 ساعة فقط من العطل الذي طال منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك وإنستجرام.

وقد شهدت الخدمات المملوكة لشركة "ميتا" الأمريكية، انقطاعا لمدة أكثر من ساعتين يوم الثلاثاء الماضي، بسبب مشكلة فنية وأثرت على مئات الآلاف من المستخدمين على مستوى العالم، الذين تفاجئو بخروج حساباتهم الشخصية بشكل تلقائي، مع صعوبة تسجيل الدخول مجددا.

ووفقا لـ Downdetector، المتخصص في تتبع انقطاع خدمات المواقع الإلكترونية، فإن انقطاع الخدمة في فيسبوك أثر على أكثر من 300 ألف مستخدم حول العالم، وحوالي 40 ألف مستخدم في إنستجرام.

وقد تسبب هذا العطل الذي أدي إلى توقف فيسبوك وإنستجرام وماسنجر وثريدز، عن العمل لقرابة الساعتين في خسائر فادحة بالنسبة لشركة "ميتا" بلغت 19 مليار و296 مليون دولار، والتي ألقت باللوم على "مشكلات فنية" تسببت في انقطاع الخدمة.