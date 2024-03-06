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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تتجاوز 19 مليار دولار.. عطل فيسبوك يكبد زوكربيرج وميتا خسائر فادحة كل ثانية

عطل فيسبوك يكبد زوكربيرج
عطل فيسبوك يكبد زوكربيرج وميتا خسائر فادحة كل ثانية

شهدت خدمات شركة "ميتا" Meta ، انقطاعا هائلا مساء أمس، والذي أدى إلى تعطيل موقع فيسبوك وإنستجرم وماسنجير وثريدز، مسببا خسارة مالية فادحة بالنسبة للشركة.

وعلى الرغم من عودة منصات "ميتا" للعمل بشكل طبيعي، إلا أن الكثير من الأشخاص حول العالم يتساءلون عن الخسائر التي ستتكبدها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الانقطاع.

 

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ميتا تخسر ملايين الدولارات بسبب توقف فيسبوك وإنستجرام مقابل كل ثانية تعطلا فيها

حول هذا الموضوع، قال دان آيفز، المدير الإداري لشركة Wedbush Securities في نيويورك، لموقع صحيفة "DailyMail"، إن مارك زوكربيرج خسر ما يقرب من 100 مليون دولار من الإيرادات صباح أمس الثلاثاء، بسبب تعطل منصات التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وفي أعقاب العطل، انخفض سعر سهم شركة "ميتا" بنسبة 1.54% وسط تقارير عن انقطاع الخدمة على فيسبوك مساء أمس، مما يمثل تراجعا في قيمة السهم بمقدار 7.67 دولار، ليهبط إلى 490.52 دولار، وهو ما يعادل خسارة تقدر بـ19.296 مليار دولار خلال ساعة واحدة فقط، أي ما يعادل 321.6 مليون دولار في الدقيقة الواحدة، من القيمة السوقية للشركة المقدرة بـ1.253 تريليون دولار. 

وتشير تعاملات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، إلى سعر أسهم شركة لا تزال غير مستقرة.

ومن المحتمل ألا تكشف شركة "ميتا" عن مدى تأثير الانقطاع على مواردها المالية، كما صرح "آيفز" فهذه الخسائر التي تعرضت لها الشركة تعتبر مبلغا ضئيلا قد يكون أقل من 100 مليون دولار، مقارنة بإرباحها التي بلغت حوالي 134 مليار دولار خلال العام الماضي 2023.

وقد تسبب هذا العطل الذي أدي إلى توقف فيسبوك وإنستجرام عن العمل لقرابة ساعتين تقريبا، في خسائر فادحة بالنسبة لشركة "ميتا" بلغت 19 مليار و296 مليون دولار، نظرا لتوقف الإعلانات التي يتم عرضها للمستخدمين خلال فترة الانقطاع، والتي تحقق منها الشركة معظم إيراداتها، ولم تتسبب "المشكلات الفنية" التي أدت إلى تعطل المنصات، في انخفاض سعر أسهم الشركة بل أدت أيضا إلى خسارة كبيرة في أرباحها.

وقد ألقت شركة "ميتا"، باللوم في انقطاع الخدمة على "مشكلات فنية" بخدماتها المختلفة، ولم تكشف السبب الرئيسي وارء هذا الأنقطاع، فيما قال مصدر داخل فيسبوك إن الأنظمة الداخلية للشركة معطلة أيضا، مما قد يكون هو السبب في حدوث هذه المشكلات.

وقد ظهرت المشكلات عندما تفاجأ مستخدمو موقع التواصل الشهير "فيسبوك" حول العالم، بخروج حساباتهم الشخصية بشكل مفاجئ، مع صعوبة تسجيل الدخول مجددا، وكان العطل قد أصاب أيضا التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة ميتا ماسنجر وإنستجرام.

وبدأت خدمات فيسبوك وإنستجرام في العمل بشكل تدريجي، بعد انقطاع بدأ في الساعة 5 مساء أمس الثلاثاء وانتهى في غصون ساعتين تقريبا من نفس اليوم، وقد اشتكى عدد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، من وجود انقطاع بالخدمة مما تعذر عليهم الوصول إلى حساباتهم على هذه الخدمات، في عدد من الدول شملت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك ومصر.

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