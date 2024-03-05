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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تقرير يكشف سبب تعطل فيسبوك وجوجل عالميا.. هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة

هجوم سيبراني يستهدف
هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة

اكتشف بعض المستخدمين خلال الساعات الماضية، أنه تم تسجيل الخروج من حساباتهم على موقع فيسبوك، وتلقى آخرون إشعارات على موقع الصور الشهير إنستجرام تفيد بحدوث خطأ ما ولا يمكن تحميل خلاصاتهم.

وفي الوقت نفسه، تعطل تطبيق ثريدز Threads، البديل الأحدث لخدمة التدوينات العالمية "تويتر"، والذي أظهر للمستخدمين نافذة منبثقة تقول "حدث خطأ ما، يرجى المحاولة مرة أخرى لاحقا" بدلا من تحميل منشوراتهم.

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وبعد حوالي ساعة ونصف من بدء ظهور تقارير الانقطاع، أبلغ أكثر من 80 ألف شخص حول العالم عن وجود مشكلات خاصة بموقع فيسبوك، وفقا لـ Downdetector، كما انخفضت التقارير المتعلقة بـ توقف إنستجرام وماسنجر بشكل كبير.

وأثناء كتابة هذا المقال، أبلغ ما يصل إلى 500 ألف من مستخدمي فيسبوك عن وجود مشكلات في تسجيل الدخول أو الوصول إلى الموقع، ووفقا لموقع Downdetector الذي يتتبع انقطاع الخدمة، تم تلقي حوالي 50.000 بلاغ حول انقطاع خدمة إنستجرام، و10.000 شكوى تتعلق بتطبيق الدردشة ماسنجر.

وعلى الرغم من أن موقع Downdetector، يعد مقياسا للمستخدمين الذين يواجهون مشكلات مع الخدمات والتطبيقات على الإنترنت، إلا أن العدد الحقيقي للمستخدمين المتأثرين يكون دائما أعلى.

وأظهرت صفحة حالة "ميتا"، اليوم، وجود "اضطرابات كبيرة" تؤثر على تسجيل الدخول إلى فيسبوك، بالإضافة إلى بعض المناطق الأخرى في النظام الأساسي.

بعض التطبيقات المتأثرة بالعطل

هجوم سيبراني يستهدف الولايات المتحدة

يشير تقرير صادر عن موقع “bigbreakingwire”، إلى أن السبب الرئيسي وراء انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم، هو تعرض الولايات المتحدة لهجوم سيبراني عالمي، أدى لحدوث اضطرابات واسعة النطاق عبر منصات التواصل الاجتماعي الرئيسية، نظرا لأن عمالقة التكنولوجيا المهيمنين على خدمات الإنترنت مقرها الولايات المتحدة، ما عدا تطبيق تيك توك الصيني.

وإلى جانب خدمات شركة "ميتا" الأمريكية، يمتد التأثير المضاعف لهذا الهجوم السيبراني إلى الخدمات الأخرى المملوكة لشركة جوجل، مع إبلاغ الملايين من الأشخاص عن وجود انقطاع بخدمات جوجل من بينها “متجر بلاي” و"جوجل مابس" و"جيميل".

وتكشف نتائج DownDetector، أن الاضطرابات تمتد إلى ما هو أبعد من منصات "ميتا" و"جوجل"، ما يؤثر على الخدمات البارزة عبر الإنترنت مثل سناب شات ومايكروسوفت Teams ولعبة Pokémon Go، بالإضافة إلى موقعي ريديت وأمازون، وهذا يؤكد التأثير الواسع النطاق لانقطاعات الخدمات الرقمية المختلفة في الولايات المتحدة، كما أبرزته المنصة.

وحتى الآن، تجاوزت مدة انقطاع خدمات "ميتا" ساعتين، ما أثر على الأنظمة الأساسية ذات الصلة بالشركة الأمريكية، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأجزاء من أوروبا والصين وأستراليا والمكسيك ومصر، حيث يواجه العديد من المستخدمين صعوبات في تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حساباتهم على الرغم من استخدام بيانات تسجيل الدخول الصحيحة.

وفي الوقت الحالي، تعمل شركة جوجل بشكل نشط على معالجة مشكلات التحميل على موقع يوتيوب.

الجدير بالذكر أن خدمات شركة "ميتا" من بينها موقع فيسبوك وإنستجرام وواتساب تعطلت لمدة 6 ساعات تقريبا في عام 2021، وهو أحد أكبر الانقطاعات التي تعرضت لها خدمات الشركة في السنوات الأخيرة، ولكن أكدت الشركة حينها أن السبب وراء هذا الانقطاع لم يكن نشاطا ضارا.

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