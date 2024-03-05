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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

من فيسبوك إلى جوجل.. الأعطال تضرب خدمات الإنترنت حول العالم

عطل هائل يضرب خدمات
عطل هائل يضرب خدمات الإنترنت عالميا

تعرضت خدمات التكنولوجيا الكبرى إلى انقطاع كبير اليوم، الثلاثاء، من بينها فيسبوك وواتساب وإنستجرام وسناب شات، إلى جانب العديد من خدمات جوجل Gmail ويوتيوب والمزيد، ولم يتم توضيح السبب الرئيسي وراء هذا العطل.

وأبلغ العديد من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم غير قادرين على استخدام تلك الخدمات، وفقًا لموقع Downdetector المتخصص في تتبع الانقطاعات عبر الإنترنت، أبلغ المستخدمون عن انقطاعات هائلة أثناء الوصول إلى الخدمات المهمة التي يقدمها عمالقة التكنولوجيا.

 

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عطل هائل يضرب خدمات الإنترنت عالميا

وأظهرت البيانات في الوقت الفعلي التي قدمها Downndetector، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في خدمات شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم.

انقطاع هائل يضرب خدمات الإنترنت حول العالم

ووسط الانقطاع الهائل أوضح عمالقة التكنولوجيا، إن خدماتها الرئيسية على الإنترنت تواجه مشكلات حول العالم منذ صباح اليوم، حيث أكد المتحدث باسم شركة "ميتا"، آندي ستون، في منشور له: إن شركته على علم بالمشكلة التي تمنع المستخدمين من الوصول لحساباتهم، وأنها تعمل على إصلاحها سريعا.

وبالإضافة إلى ذلك، أبلغ الأشخاص في جميع أنحاء العالم أنهم لا يستطيعون الوصول إلى خدمات مثل جوجل بلاي وGmail ويوتيوب، ومن المحتمل أن يكون الانقطاع قد انتشر إلى أبعد من ذلك ليشمل خدمات شركة مايكروسوفت Teams ولعبة الواقع المعزز Pokémon Go، إلى جانب تيك توك وريديت وأمازون وبعض خدمات الذكاء الاصطناعي على الإنترنت.

وعلى موقع Downdetector.com، وهو موقع ويب يجمع تقارير المستخدمين حول انقطاع الخدمة، يظهر تعطل العديد من الخدمات والتي تتزايد في الوقت الحالي.

وأبلغ الآلاف من مستخدمي هذه الخدمات في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر وعدد من دول العالم، عن صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمات إلى جانب ذلك أشار آخرون إلى تسجيل خروجهم من الحسابات الخاصة بهم على فيبسوك، وفي الوقت الحالي، سبب الانقطاع غير معروف.

عطل فيسبوك واتساب جوجل سبب العطل

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