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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

عطل كبير يضرب فيسبوك
عطل كبير يضرب فيسبوك وإنستجرام في مصر والعالم

يواجه مستخدمو فيسبوك وإنستجرام في مصر ومعظم دول العالم عطلا فنيا  كبيرًا أثر على استخدامهم للتطبيق. 

 

ووجد المستخدمون صعوبة كبيرة عند استخدام فيسبوك وإنستجرام ، الأمر الذي جعل معظمهم يتجهون إلى المواقع الأخرى للإبلاغ عن المشكلة.

 

واشتكى عدد كبير من مستخدمي فيسبوك وإنستجرام على عدد من منصات التواصل الاجتماعي من بينها منصة X من عدم قدرتهم على استخدام التطبيق بشكل طبيعي، بالإضافة إلى عدم رؤية موجز الأخبار أو التعليقات، أو حتى كتابة المنشورات.

 

وفقا لموقع DownDetector المتخصص في رصد أعطال المواقع والتطبيقات، فإنه كانت هناك الآلاف من الشكاوى التي تضمنت أعطلا جزئية في فيسبوك Facebook في عدد من الدول، ولدى أعداد كبيرة من المستخدمين.

 

وقال عدد من مستخدمي فيسبوك إنهم لا يستطيعون كتابة التعليقات على التطبيق، حيث بدا موجز الأخبار معطلاً، بينما قال آخرون إنهم يواجهون صعوبة في تحميل صفحاتهم الشخصية أو الصفحات المفضلة لديهم. 

 

ويؤثر الانقطاع أيضًا على تطبيق “ ثريدز”، ولم تصدر شركة ميتا المالكة أي تعليق على المشكلة حتى الآن. 

 

 

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