هاشتاج ‎الفيسبوك يتصدر إكس بعد العطل الفني.. ومغردون: افتكرت الأكونت متهكر

تصدر ‏هاشتاج ‎#الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي إكس، تزامنا مع العطل الفني الذي ضرب منصات التواصل الاجتماعي في معظم دول العالم.

وجاءت التعليقات كالآتي

‏اكاونت الفيسبوك بتاعك مش متهكر اتطمن

في عطل عالمي في فيسبوك وانستجرام دلوقتي

عمل لوج اوت لكل الاكاونتس فجأة !!!



‏رابطة الناس اللي أفتكرت أكونت الفيسبوك والانستجرام أتهكر



‏دلوقتي الفيسبوك اتهكر و هنلاقي ناس بلهبل دخله عندنا تويتر و يافرحتك يا ايلون ياماسك 😂😂



تعرضت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك لعطل فني مفاجئ على مستوى جمهورية مصر العربية، مما أدى إلى خروج العديد من المستخدمين من حساباتهم الشخصية بشكل غير مبرر.



وقد عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم واستغرابهم من هذا الخلل الفني الذي أثّر على تجربتهم في استخدام المنصة.



تعتبر فيسبوك أحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على المنصة للتواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، ومشاركة الصور والمحتوى الشخصي. ولذلك، فإن حدوث أي خلل فني يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم ويثير قلقه واستياءه.