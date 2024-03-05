مفاجآت صادمة في عطل فيسبوك وإنستجرام.. 30% لن يستطيعوا استعادة الحسابات

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، تفاصيل العطل المفاجئ الذي ضرب تطبيقات فيسبوك وإنستجرام، وخروج الحسابات الخاصة بالأفراد من التطبيق.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن هذا العطل لا علاقة له بعطل فودافون الذي كان صباح اليوم.



وأشار إلى أن الموضوع مرتبط بكل تطبيقات شركة ميتا، حيث واجه البعض مشاكل في استخدام الواتس آب، مناشدا بعدم القلق لأن العطل بشكل عام في مصر.



وأكد المهندس وليد حجاج، أنه لا يوجد بيان رسمي حتى الآن يوضح السبب الرئيسي للعطل الذي ضرب مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار إلى أن 30 % من أصحاب حسابات فيسبوك سوف يواجهون مشاكل بعد إصلاح العطل لأنهم لا يعرفون الرقم السري أو أن حسابهم غير مربوط بالهاتف والإيميل وتفعيل المصادقة الثنائية.



وطالب المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، بعدم محاولات الدخول أو تجربة ارقام سرية مختلفة، مضيفا أنه قد يستغرق نحو 7 ساعات مثلما حدث في المرات السابقة .

