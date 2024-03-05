يوم سقوط الشبكة وتعطل السوشيال| ماذا حدث لـ فودافون وفيسبوك في مصر.. القصة الكاملة

انقطاع شبكة فودافون وعطل فيسبوك.. في الساعات الاولي من صباح اليوم، واجه مستخدمي شبكة فودافون صعوبة في استخدام الانترنت وتلقي المكالمات الهاتفية، وخصوصًا في شبكة 4G الخاصة بشركة فودافون.

ثم ضرب عطل فني منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لشركة “ميتا” وهم منصات فيسبوك وانستجرام وماسنجر، وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تعطل منصتي فيسبوك وانستجرام، وموعد الانتهاء من هذا العطل الفني.

انقطاع شبكة فودافون

وأصدرت شركة فودافون مصر بيانًا لها لتوضح فيه سبب انقطاع الخدمة، وقالت شركة فودافون إن بعض المناطق تواجه صعوبات في تشغيل بعض خدمات الجيل الرابع نتيجة تحديثات لأحد مكونات الشبكة تمت صباح اليوم الثلاثاء.

ووجهت شركة فودافون الاعتذار للعملاء بسبب الصعوبات التي واجهتهم عند استخدام الشبكة، وعملت الشركة على استعادة كافة الخدمات، وأكدت فودافون علي استعادة جميع خدمات الجيل الرابع بعد انقطاعها بشكل مؤقت في بعض مناطق الجمهورية.