انطلاق أولى منصات مبادرة «جسور» بجامعة العاصمة بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

انطلقت أولى المنصات الحوارية للمبادرة التوعوية «جسور»، التي أطلقها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العاصمة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وتستمر فعالياتها حتى نهاية نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وفتح آفاق الحوار مع الشباب حول القضايا الفكرية والمجتمعية المعاصرة.

وتقام المبادرة تحت رعاية الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبإشراف وتوجيهات الأستاذ الدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الأستاذة الدكتورة سماح سالم، مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، وبالتعاون مع وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأُقيمت أولى فعاليات المبادرة بقيادة الدكتور أحمد راوي عميد الكلية، الدكتور سلام سيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وجاءت تحت عنوان «الطريق إلى التراث بين الماضي والحاضر والمستقبل»، حاضر فيها الدكتور أيمن أبو الفتوح، مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث تناولت الندوة أهمية التراث في تشكيل الوعي، وسبل التعامل مع الموروث الفكري والثقافي في ضوء متغيرات الحاضر وتطلعات المستقبل.

وقد شرفنا بالحضور الدكتور علي سالم مدير وحدة خدمة المجتمع بكلية الآداب والدكتور اسلام الأقصري مدير المركز الاعلامي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية والأستاذ محمد عبد الكريم عضو المركز الاعلامي بالمجلس والوفد المرافق لسيادتهم من المركز الاعلامي والمسئولين عن المعرض المصاحب للفعالية.

وأكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن بناء وعي الشباب وتعزيز قدرتهم على فهم قضايا العصر في ضوء الفكر المستنير مسؤولية مشتركة بين المؤسسات التعليمية والدينية، مشيرًا إلى أن مبادرة «جسور» تمثل مساحة للحوار والتواصل المباشر مع الطلاب، ومناقشة القضايا الفكرية والثقافية التي تمس واقعهم، بما يسهم في تنمية وعيهم وترسيخ قيم الانتماء والتسامح والاعتدال.

وأضاف أن الجامعة تحرص على مد جسور التعاون مع المؤسسات الدينية والثقافية، والاستفادة من خبراتها في تقديم خطاب توعوي مستنير يجمع بين أصالة التراث ومتطلبات العصر، ويعزز قدرة الشباب على التفكير الواعي والتعامل الإيجابي مع التحديات المعاصرة.

وصاحب الفعالية معرض للكتب والإصدارات العلمية والثقافية الصادرة عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على الإنتاج الفكري والثقافي للمجلس والاستفادة منه.

تميزت الندوة بإتاحة الفرصة أمام الطلاب للحوار وطرح التساؤلات ومناقشة الأفكار، بما يعزز ثقافة الاختلاف الواعي ويسهم في تصحيح المفاهيم المغلوطة.

كما شهد المعرض اقبالا لافتا من طلاب وطالبات الجامعة والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة مما يعكس ارتفاع مستوى الوعي والثقة الكبيرة التي يوليها أبناء جامعة العاصمة في إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف وتعطشهم للمحتوى الثقافي والتوعوي الصادر عن هذه المؤسسة الرصينة

ويعكس نجاحها في الوصول لعقول وقلوب الشباب بهذه الأدوات والوسائل المتنوعة التي تشملها المبادرة.

وتأتي مبادرة «جسور» في إطار حرص جامعة العاصمة على تعزيز دورها المجتمعي والتوعوي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات الوطنية، بما يسهم في بناء شخصية طلابية واعية ومستنيرة وقادرة على فهم قضايا المجتمع والتفاعل معها.