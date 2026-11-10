عدم تبادل الأدوات بين الطلاب.. ضوابط امتحانات الميد تيرم بالجامعات

تواصل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول 2026 «الميدتيرم»، وفقا للخريطة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث حددت الجامعات عدد من الممنوعات في الامتحانات وفقا لتقرير صادر عنها، منوهة إلي ان عقوباتها هي ذات العقوابات التي يتم تطبيقها في مخالفات امتحانات نهاية التيرم و العام الدراسي.

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية بدء أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في جميع كليات الجامعة، في مشهد أكاديمي يتسم بالدقة التنظيمية والالتزام بمعايير الجودة، بما يعكس رسوخ المنظومة التعليمية الحديثة التي تنتهجها الجامعة، وحرصها على تحقيق بيئة تقييم عادلة ومحفزة للطلاب.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة الأهلية، أن الامتحانات تمثل أحد المحاور الجوهرية لقياس نواتج التعلم، مشددًا على ضرورة الالتزام الصارم بالمعايير الأكاديمية المعتمدة، وتوفير مناخ هادئ ومنظم يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما وجّه بمتابعة جاهزية اللجان، والتأكد من وضوح الورقة الامتحانية واتساقها مع مخرجات المقررات الدراسية، مع إتاحة الدعم الفوري للتعامل مع أية ملاحظات قد تطرأ أثناء سير الامتحانات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أهمية الدور الذي تقوم به قيادات الجامعة بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس في إدارة العملية الامتحانية بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن التقييم العادل يعكس مصداقية المؤسسة الأكاديمية، ويعزز ثقة المجتمع في مخرجاتها التعليمية.

من جانبه، قام الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، بجولات تفقدية لعدد من لجان الامتحانات، يرافقه عمداء القطاعات المختلفة وذلك للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة، وتطبيق الضوابط الأكاديمية المعتمدة.

وخلال جولاته، أشاد نائب رئيس الجامعة بمستوى الانضباط داخل اللجان، مثمنًا الجهود التي يبذلها عمداء القطاعات ومديرو البرامج وأساتذة المقررات في الإعداد الجيد للامتحانات، سواء على مستوى الورقة الامتحانية أو تنظيم اللجان، بما يعكس تكامل الأدوار داخل المنظومة التعليمية.

محظورات الجامعات للطلاب في امتحانات الميدتيرم

وشددت الجامعات على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات والضوابط المنظمة لأداء الامتحانات، محذرة من اصطحاب الهواتف المحمولة والساعات الذكية والسماعات الإلكترونية أو أي وسائل يمكن استخدامها في الغش، إلى جانب حظر تداول المذكرات والأوراق المتعلقة بالمقررات الدراسية داخل اللجان.

وتضمنت تعليمات الجامعات مجموعة من المحظورات التي يتعين على الطلاب الالتزام بها خلال فترة الامتحانات، لضمان انتظام اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

محظورات امتحانات الميدتيرم بالجامعات

حظر اصطحاب أو استخدام الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة.

منع اصطحاب السماعات اللاسلكية والساعات الذكية والأجهزة الإلكترونية التي يمكن استخدامها في الغش.

عدم السماح بدخول اللجان بالكتب والمذكرات والملخصات أو أي أوراق تتعلق بالمادة الدراسية دون تصريح.

حظر الكتابة على اليدين أو المقاعد أو أدوات الامتحان بأي معلومات تتعلق بالمقررات.

منع التحدث مع الزملاء أو تبادل الإشارات أو النظر في أوراق إجابات الآخرين.

عدم تبادل الأدوات بين الطلاب أثناء أداء الامتحان بالمخالفة لتعليمات اللجنة.

حظر التدخين داخل قاعات الامتحانات.

الالتزام بالجلوس في المكان واللجنة المحددين وفق أرقام الجلوس، وعدم تغيير المقعد دون إذن.

عدم مغادرة اللجنة قبل مرور نصف الوقت المحدد للامتحان، وفق القواعد المعلنة بالكلية.

الالتزام بتعليمات المراقبين والملاحظين وعدم الإخلال بالنظام داخل اللجان.