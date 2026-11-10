لجنة النقل: جلسة خاصة لمناقشة قروض الوزارة ومدى جدواها

قرر النائب وحيد قرقر رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب عقد جلسة خاصة لمناقشة ملف القروض التي حصلت عليها وزارة النقل، وذلك بعد أن استحوذ الملف على جانب كبير من مناقشات النواب خلال اجتماع اللجنة مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط.

وجاء القرار في ضوء تعدد مداخلات النواب بشأن الأعباء المالية للقروض، وأوجه استخدامها، ومدى تأثيرها على موازنات الهيئات التابعة للوزارة، إلى جانب الجدل حول مسؤولية وزارة المالية عن تحمل أعباء سدادها، بما استدعى تخصيص جلسة مستقلة لمناقشة الملف بصورة تفصيلية