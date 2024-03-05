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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصيحة عاجلة من خبراء أمن المعلومات بعد تعرض فيسبوك لعطل مفاجئ

صدى البلد

 أُصيبت منصة التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بعطل فنى منذ قليل، حيث تفاجئ المستخدمين بعدم القدرة الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم الشخصية.

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أفاد العديد من مستخدمي منصة فيسبوك في مصر بتعرضهم لعطل فني مفاجئ منعهم من الوصول إلى حساباتهم وصفحاتهم الشخصية.

وأوضح المستخدمون أنهم واجهوا صعوبة في استخدام الموقع، حيث يطلب منهم إدخال كلمة المرور والبيانات الشخصية، وبعدها يتم غلق الموقع بشكل نهائي.

 نصيحة عاجلة من خبراء

ونصح خبراء أمن المعلومات المستخدمين بعدم إدخال أي بيانات شخصية على الموقع في الوقت الحالي، وذلك لاحتمالية تعرضه لاختراق أمني.

ولم تعلن شركة فيسبوك حتى الآن عن سبب هذا العطل، أو عن موعد إصلاحه.

وتعد منصة فيسبوك من أكثر مواقع التواصل الاجتماعي استخدامًا في مصر. ويأتي هذا العطل بعد أيام قليلة من تعرض منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام" و"واتساب" لعطل عالمي استمر لعدة ساعات.

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