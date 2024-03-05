تليفونك مش مهنج.. توقف عمل فيسبوك في مصر لهذا السبب

تعرضت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك لعطل فني مفاجئ على مستوى جمهورية مصر العربية، مما أدى إلى خروج العديد من المستخدمين من حساباتهم الشخصية بشكل غير مبرر.

وقد عبر العديد من المستخدمين عن استيائهم واستغرابهم من هذا الخلل الفني الذي أثّر على تجربتهم في استخدام المنصة.

عطل يضرب فيسبوك

تعتبر فيسبوك أحد أبرز وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة في مصر، حيث يعتمد الكثيرون على المنصة للتواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم، ومشاركة الصور والمحتوى الشخصي. ولذلك، فإن حدوث أي خلل فني يؤثر بشكل كبير على تجربة المستخدم ويثير قلقه واستياءه.

وفي ظل هذا العطل الفني، لم يتمكن العديد من المستخدمين من تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية على فيسبوك، وتلقوا رسائل خطأ تفيد بأن هناك مشكلة تقنية تحدث، وشعروا بالإحباط والغضب تجاه هذا الوضع، خاصةً أنه لم يتم تقديم أي تفسير أو إشعار رسمي من فيسبوك بشأن العطل.

وعبر العديد من المستخدمين عن تأثر حياتهم اليومية بسبب هذا العطل، إذ يعتمدون على فيسبوك في تنظيم أنشطتهم الاجتماعية والشخصية، وتبادل المعلومات والأخبار المهمة. وقد تسبب العطل في إعاقة العديد من الأعمال والتحديثات المهمة التي يتم تبادلها عبر المنصة.

وطالب المستخدمون في مصر فيسبوك بتقديم توضيحات حول هذا العطل وسبب حدوثه.